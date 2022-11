Fifa Fan Fest, em Copacabana - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Fifa Fan Fest, em CopacabanaCleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 30/11/2022 13:00 | Atualizado 30/11/2022 13:04

Rio – O Governo do Estado e a Prefeitura do Rio definiram como será o expediente dos órgãos e entidades da administração pública nos dias de jogos da seleção brasileira pela fase de mata-mata da Copa.

De acordo com o decreto, publicado nesta quarta-feira (30) no diário oficial do município e do estado, haverá ponto facultativo em dias nos quais os jogos do Brasil têm início ao meio-dia. Caso a seleção entre em campo às 16h, o expediente terá duração de quatro horas, com início às 8h e encerramento ao meio-dia.

O decreto não é válido para órgãos cujos serviços não admitam paralisação.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) afirma que a maioria das suas unidades, por terem caráter de urgência e emergência, não terão funcionamento alterado durantes os dias de jogos. Algumas exceções, que trabalham com serviços de agendamento, poderão ter mudança no expediente. Nestes casos, pacientes com consulta marcada para a data serão informados pela própria unidade e reagendados.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) editará resolução regulamentando o expediente em suas unidades.

O Brasil já está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, mas ainda depende dos resultados da última rodada da fase de grupos, que acontece nesta sexta-feira (2), para definir a sua posição.

Caso a seleção passe em primeiro lugar, entrará em campo novamente às 16h da próxima segunda-feira (5). Se ficar em segundo, a próxima partida será às 16h de terça-feira (6).