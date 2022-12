Balança comercial tem superávit de US$ 6,675 bilhões em novembro - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 01/12/2022 15:58

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,675 bilhões em novembro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 1º, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.

No mês passado, a corrente de comércio — soma das exportações e importações — avançou 12% em igual comparação.

O resultado veio acima do intervalo das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast, que ia de US$ 2,70 bilhões a US$ 6 bilhões, com mediana em US$ 5,30 bilhões.

As exportações somaram US$ 28,164 bilhões em novembro, alta de 30,5% ante o mesmo mês de 2021. Já as importações chegaram a US$ 21,489 bilhões no mês passado, queda de 5,5%.

No ano, a balança comercial acumula superávit de US$ 58,024 bilhões. O valor é 0,7% maior do que o de igual intervalo de 2021. Houve um aumento de 19,9% nas exportações e de 25,5% nas importações do período.

Em novembro, na comparação pela média diária, houve alta de 60,8% nas exportações em agropecuária, puxada principalmente por milho (222,3%), café não torrado (47,4%) e soja (16,2%).

Houve crescimento de 21,5% nas vendas da indústria de transformação, especialmente carne bovina (+84,6%) e açúcares e melaços (69,8%). Houve ainda queda de 34,4% em indústria extrativa.

Já nas importações, houve queda de 27% em agropecuária, diminuição de 9,9% em indústria extrativa e retração de 2,9% em indústria da transformação.