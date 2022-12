O CRJ da Barreira do Vasco oferecerá diversos cursos e atividades - Divulgação

Publicado 01/12/2022 14:40 | Atualizado 01/12/2022 15:32

A comunidade Barreira do Vasco, na Zona Norte do Rio, ganhou um Centro de Referência de Juventude (CRJ). O equipamento do governo estadual foi inaugurado, nesta quinta-feira, 1º, com 700 vagas para cursos e atividades diversas como cuidador de idoso, informática, dança e capoeira. Este é o nono CRJ em funcionamento no Estado, e outros dois estão sendo reformados — Alemão, na Zona Norte, e Vila Paciência, na Zona Oeste.



Com infraestrutura moderna e acolhedora, além dos cursos, o CRJ da Barreira do Vasco contará com postos de atendimento do Detran e da Fundação Leão XIII. As inscrições já estão liberadas e podem ser feitas na sede.



"Este é mais um centro de oportunidades onde serão descobertos talentos. É o Governo do Estado trabalhando para dar dignidade aos nossos jovens", comentou o governador, Cláudio Castro.



A solenidade de inauguração contou com apresentações musicais do Instituto Brasileiro de Música e Educação. A unidade oferece cursos e atividades em quatro salas de aula, além de quadra poliesportiva, salas de dança e de luta.



O secretário de Estado de Ação Comunitária e Juventude, Gelby Justo, ressalta que, além da geração de renda, os jovens matriculados nos CRJs têm a oportunidade de interagir e conquistar oportunidades.



"Esta inauguração é uma grande vitória, porque além de abrirmos mais um novo CRJ, com todos os seus benefícios, conseguimos trazer um posto do Detran e da Fundação Leão XIII. São vários serviços do Governo do Estado em um único espaço, beneficiando toda população da região", disse Justo.



As obras do CRJ da Barreira do Vasco contaram com a parceria da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop).



Atividades com início no dia 15

- Colônia de férias - 60 vagas (palhaçaria e arte de escrita, confecção de malabares e oficina natalina);

- Zumba - 150 vagas;

- Dança - 40 vagas;

- Capoeira - 150 vagas.



Atividades com início em 5 de janeiro

- Noções básicas (orientações de acidentes domésticos) - 60 vagas;

- Cuidador de idoso - 90 vagas;

- Capelania - 90 vagas;

- Informática - 60 vagas.



As inscrições podem ser feitas no próprio Centro de Referência da Juventude, na Rua Ricardo Machado, 692, Barreira do Vasco.