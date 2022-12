Inscrições são para mais de 50 oportunidades - Divulgação

Publicado 01/12/2022 10:43 | Atualizado 01/12/2022 10:55

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) prorrogou até domingo, 4, as inscrições para vagas de estágio nos Programas de Inovação Tecnológica (PITs) do ECOA PUC-Rio — ecossistema multidisciplinar de inovação aberta da universidade. São mais de 50 oportunidades gratuitas, com bolsas de pesquisas em parceria com empresas como Globo, Apple, MAG Seguros e IRB Brasil.

Podem se inscrever estudantes de qualquer universidade do Rio, com 18 anos ou mais, que estejam regularmente matriculados em qualquer curso de graduação com conclusão prevista após janeiro de 2024. Os alunos receberão remuneração na modalidade de bolsa, empréstimo de equipamentos e suporte com recursos. O estágio será presencial, de segunda a sexta-feira, com total de 20 horas de trabalho.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do programa , não havendo nova prorrogação do prazo. O resultado com os selecionados será divulgado no dia 12 de dezembro, para início em março de 2023. O recrutamento ainda prevê uma fase de entrevistas com os pré-selecionados. Haverá atestado de participação para aqueles que obtiverem aproveitamento satisfatório.

A universidade já recebeu quase mil inscrições desde que começou o período de candidaturas. Entre os cursos mais procurados para as vagas são Ciência da Computação, Design, Comunicação Social, Administração, Psicologia, Sistemas de Informação, Direito, Jornalismo, Engenharia de Produção e Relações Internacionais.

"Já formamos mais de 500 pessoas nos programas de inovação. Estamos em busca de pessoas que tenham um perfil proativo e questionador, além de gostar de tecnologia e ser motivado a desafios. Esta é uma excelente oportunidade e os estudantes devem ficar atentos para não perderem o prazo de inscrição", explicou o co-fundador do ECOA PUC-Rio Rafael Nasser.

Os PITs possuem duração de seis meses a dois anos, com remuneração garantida. Os programas são aos alunos a possibilidade de trabalhar com profissionais renomados de grandes empresas em um ambiente vivo e mergulhado em tecnologia, multidisciplinaridade e empreendedorismo.

A designer gráfica Sara Anunciação, de 23 anos, participou do processo em 2021 pelo Insurtech. De acordo com ela, iniciativas como esta que dão oportunidades para jovens profissionais, são essenciais para o desenvolvimento profissional.



“Através do estágio eu pude desenvolver e aplicar os conhecimentos que aprendi na faculdade, além de aprender novos conceitos, tanto da área de tecnologia, financeira e design, como também de desenvolvimento pessoal. Depois do estágio e com os conhecimentos que adquiri eu consegui uma vaga rapidamente na minha área”, contou.

Programas oferecidos



- IdeiaGlobo



- Inovação no Mercado de Entretenimento e Mídias Digitais, em parceria com a Globo



- Apple Developer Academy



- Inovação para DEVs, em parceria com a Apple



- dFuture



- Empreendedorismo com novas tecnologias, como Web3, Blockchain, Token Economy, NFTs, Metaverso, entre outros



- Insurtech Innovation ProgramPUC-



- Inovação no Mercado de Seguros e Resseguros, em parceria com o IRBRE e a MAG Seguros