No dia da inauguração do CRJ Ricardo de Albuquerque, haverá atendimento odontológico gratuito à população em uma unidade móvel - Divulgação

No dia da inauguração do CRJ Ricardo de Albuquerque, haverá atendimento odontológico gratuito à população em uma unidade móvelDivulgação

Publicado 25/11/2022 09:23

Rio - Os moradores de Ricardo de Albuquerque e vizinhos do bairro da Zona Norte do Rio vão ganhar um Centro de Referência de Juventude (CRJ) a partir da próxima terça-feira, 29. O equipamento do governo do Estado oferecerá 1.340 vagas para cursos e atividades diversas, como designer de sobrancelha, designer gráfico, auriculoterapia e bombeiro civil.

Este será o oitavo CRJ em funcionamento no estado e outros dois estão sendo reformados: Alemão, na Zona Norte, e Vila Paciência, na Zona Oeste. No próximo dia 1º, será inaugurado o CRJ da Barreira do Vasco, também na Zona Norte.



Com infraestrutura moderna e acolhedora, além dos cursos, o CRJ de Ricardo Albuquerque prestará atendimentos de fisioterapia e psicologia. As inscrições, que já estão acontecendo, também serão realizadas durante a inauguração do equipamento. O público-alvo é de 15 a 29 anos (podendo ser menores e maiores dessa faixa etária).



"Esse é um centro de oportunidades, de cidadania e empreendedorismo. Além de auxiliarem os jovens com a conquista do emprego, os CRJs garantem ainda a inclusão social", disse o governador Cláudio Castro.



Moradora de Ricardo de Albuquerque, Luana Oliveira, de 37 anos, matriculou as filhas de 14 e 17 anos em cursos na unidade. Ela espera que as adolescentes aproveitem a oportunidade para a conquista de seus futuros empregos.



"Espero que elas tenham desenvolvimento no CRJ. Vai ser bom para os currículos delas futuramente. Também tenho interesse em fazer o curso de designer de sobrancelhas", disse Luana.



O secretário de Estado de Ação Comunitária e Juventude, Gelby Justo, ressalta que, além da geração de renda, os jovens matriculados nos CRJs têm a oportunidade de interagir e conquistar oportunidades.



No dia da inauguração do CRJ Ricardo de Albuquerque, haverá atendimento odontológico gratuito à população em uma unidade móvel. O equipamento fica localizado na Estrada Marechal Alencastro, sem número, quadra B, Ricardo de Albuquerque.

Serviço:

Inauguração: 29/11

Horário: 9h30

Endereço: Estrada Marechal Alencastro, sem número, quadra B, Ricardo de Albuquerque.



Cursos oferecidos:



- Designer de Sobrancelha - 100 vagas

- Trança - 100 vagas

- Corte de Cabelo - 100

- Barbeiro - 100

- Extensão de Cílios - 100

- Auriculoterapia (6h de duração) - 100

- Cuidador de Idosos - 125

- Designer Gráfico - 100

- Informática - 100

- Capelania - 100

- Bombeiro Civil - 100

- Teatro - 15

- Artesanato - 100

- Empreendedorismo - 100



Outros serviços:



- Fisioterapia - 08 por dia / 1x na semana

- Psicologia - 08 por dia / 1x na semana