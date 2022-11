Emprega RJ encaminha centenas de pessoas para entrevistas de emprego - Divulgação

Publicado 23/11/2022 20:34 | Atualizado 23/11/2022 20:42

Rio - A história de Marcelle Cruz, 30 anos, moradora da Pavuna, com o Emprega RJ começou por volta da meia noite do dia 21 de novembro. Sua esperança era finalmente conseguir voltar ao mercado de trabalho depois de um ano e meio de procura. Já para Giseli de Souza Marques, de São João de Meriti, a espera começou antes: às 17 horas, quando chegou ao local com uma cadeira de praia, café e cobertas para esperar o início do atendimento da Emprega RJ. Essas foram as duas primeiras pessoas a serem atendidas na ação de empregabilidade, promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Trabalho e Renda, no Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro.

"A Emprega RJ é uma grande oportunidade para quem está em busca de uma recolocação no mercado. Essa tem sido uma prioridade do nosso governo, em relação ao desenvolvimento econômico. A Secretaria de trabalho e renda está dando todo o apoio a quem busca voltar ao mercado", ressalta o governador Cláudio Castro.

O sacrifício das mulheres foi recompensado. Marcelle, além de uma carta de encaminhamento, aproveitou a oportunidade e se inscreveu, pelo Aplicativo Mais Trabalho RJ, em um curso de turismo. "Estou sem palavras para descrever a alegria desse momento. Não podemos desistir nunca de nossos sonhos. Terminei o ensino médio e estou esperando para melhorar meu currículo e concorrer a uma vaga melhor", frisa Marcelle.

Para Giseli Marques, as mais de 12 horas de espera também não foram em vão: ela vai participar de um processo de seleção para operadora de vendas. "Sempre acompanho as redes sociais da Secretaria de Trabalho e Renda e foi assim que soube do evento e fiz questão de garantir o meu lugar na fila. O importante é não desistir", ressalta Giseli.

O sorriso no rosto de quem estava na fila também pôde ser visto no segundo dia da ação: foi assim, sorrindo, que Jonatan Ferreira dos Santos desceu as escadas da Unidade Móvel com uma carta de encaminhamento nas mãos. Natural do Rio de Janeiro, mas morando há quase 10 anos em Fortaleza, o carioca demonstrou todo seu agradecimento: "Cheguei há uma semana do Ceará. Voltei para a minha terra e precisava arrumar logo um trabalho aqui. Graças às redes sociais, soube da feira e vim aqui tentar a sorte. Saio daqui feliz com um encaminhamento para uma vaga de garagista", acrescenta, satisfeito, Jonatan.

Essas histórias são algumas, de muitas outras, de pessoas que participaram da Emprega RJ. Os números expressivos mostram o alcance do evento: em dois dias, foram mais de 1 mil atendimentos. Na Unidade Móvel da Secretaria de Trabalho e Renda, a equipe do Sine entregou centenas de cartas de encaminhamento. Nas tendas instaladas do lado de fora, outras centenas de pessoas conheceram o aplicativo Mais Trabalho RJ e seus cursos e oportunidades de emprego disponíveis.

Para o secretário de Trabalho e Renda, Patrique Welber, ações como essa são importantes para aproximar o cidadão dos programas e serviços da Setrab: "Quando assumi a Secretaria de Trabalho e Renda recebi uma missão: trabalhar para melhorar a empregabilidade do povo fluminense e essas ações são importantes para o cumprimento da nossa meta. Ter a Unidade Móvel, à disposição do povo, pronta para percorrer o Estado e levar os serviços da Setrab para a população é uma forma de ficarmos ainda mais perto. Essa é uma das conquistas de que mais sinto orgulho na minha gestão", diz o secretário

Serviço

O serviço de intermediação de mão de obra da Secretaria de Trabalho e Renda continua diariamente nos postos Sine e no aplicativo Mais Trabalho RJ. Baixe o aplicativo Mais Trabalho RJ ou acesse https://maistrabalho.rj.gov.br/ para consultar informações sobre as vagas e cursos disponíveis. Para saber os endereços das unidades Sine e os detalhes das vagas oferecidas pelo programa, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, atualizado semanalmente e disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br.

O sistema para encaminhamento a uma vaga funciona por meio da compatibilidade entre a oportunidade oferecida e o profissional: é realizada uma análise comparativa do perfil de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado nas plataformas, incluindo possíveis mudanças de escolaridade, experiências profissionais e cursos.