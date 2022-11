Programa Impacta oferece bolsas de estudo para alunos de baixa renda em escolas renomadas do país - Michell Albuquerque/SME

Programa Impacta oferece bolsas de estudo para alunos de baixa renda em escolas renomadas do país Michell Albuquerque/SME

Publicado 21/11/2022 19:20

O Impacta, programa que oferece bolsas de estudos a alunos de baixa renda em escolas do grupo Eleva Educação, maior rede de educação básica do país, abriu inscrições para 442 bolsas de estudos em cinco estados e no DF. Com um desconto de 100% nas mensalidades, o programa já recebeu mais de 500 inscrições para o ciclo 2023, mas ainda há vagas disponíveis.

Os interessados podem se inscrever para escolas da rede dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. As vagas são limitadas e, em 2023, são reservadas para as escolas Pensi (RJ), Elite (RJ, PR, e MS), Coleguium (MG), Alfa (PR e SC) e Ideal (DF). O período de inscrições vai até 31 de janeiro e é feito de forma gratuita.



O Impacta tem como foco estudantes oriundos da rede pública de ensino, com o objetivo de promover acesso às escolas de excelência do grupo em várias regiões do Brasil. Presente a anos no mercado, o programa já transformou milhares de vidas.

"Passei por muitas dificuldades, mas hoje estamos de pé, e ter as meninas no particular é um sonho realizado. Eu sonhei por muitos anos com isso”, disse Lilia Santos, mãe de aluna que ingressou na rede Eleva Educação através do Programa Impacta 2021.



"Agradeço muito pela oportunidade que esse projeto me deu de estudar em uma escola de ensino avançado. Com certeza estou amando tudo isso", disse Bianca, aluna que participou do Programa Impacta 2021.



Saiba como participar



Para participar do programa, é preciso ter renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Além de ser aluno da rede pública e estar cursando entre o 7° ano do Ensino Fundamental e a 1° série do Ensino Médio no ano de 2022, ou seja, estar matriculado na série imediatamente anterior à qual está ingressando em 2023.



O processo seletivo é dividido em cinco fases: