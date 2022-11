Entidade já ofereceu cursos gratuitos para 12 mil jovens - Marcelo Gigante/Instituto PROA

Entidade já ofereceu cursos gratuitos para 12 mil jovensMarcelo Gigante/Instituto PROA

Publicado 23/11/2022 18:44

O Instituto PROA tem mudado a vida dos jovens do Rio de Janeiro. Já foram mais de 12 mil vagas preenchidas, onde cada um está podendo traçar um novo futuro. Pensando nas oportunidades de conectar esses jovens no mercado de trabalho em 2023, a entidade abre a próxima turma para janeiro, com 6 mil vagas disponíveis. As inscrições vão até o dia 12 de dezembro no site https://www.proa.org.br/

Para participar é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no Estado. Na Plataforma PROA, os jovens que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e que buscam seu primeiro emprego têm acesso gratuito a 100 horas de aulas com orientação e apoio de tutores em encontros semanais ao vivo, às quartas ou quintas-feiras, no melhor horário para o aluno.



A Plataforma PROA oferece módulos de Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto Profissional (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas), Comunicação (20 horas). Ao final, os alunos que concluírem estarão aptos para participarem de processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos recebem certificado de conclusão emitido pelo PROA e têm acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.



E para os alunos que preferem estudar presencialmente, há um espaço do Instituto PROA e P&G exclusivo, onde podem utilizar computadores para realizar as atividades da Plataforma e tirar dúvidas direto com um monitor. A sala fica na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio e conta com 20 computadores, com acesso à internet. A sala funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h.



Além da trilha básica do curso, o PROA oferece cinco trilhas técnicas patrocinadas por diferentes empresas, onde os alunos podem aprender Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via - Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture) e Promoção de Marcas (BRF).



“Seguimos confiantes na parceria Instituto PROA, P&G, a Codin e a Sedeerj [Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico] para promover a inclusão produtiva do jovem fluminense no mercado de trabalho. O objetivo é trazer cada vez mais soluções para os jovens do Estado do Rio”, afirma o governador Cláudio Castro.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa ajudando a inserir os jovens formados no mercado de trabalho. "Para nós é muito importante ter essa iniciativa em nosso estado. Gerar emprego e renda é a prioridade do governador Cláudio Castro. Daí a importância de aumentar a empregabilidade. Queremos capacitar cada vez mais jovens e trazer competitividade ao mercado de trabalho fluminense", explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho.



A iniciativa conta ainda com a parceria da Procter&Gamble (P&G)



Requisitos necessários



- Ter entre 17 e 22 anos;



- Morar no Estado do Rio de Janeiro;



- Estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública.

Serviço

Inscrições: até 12 de dezembro.



Início das aulas: 16 de janeiro de 2023.