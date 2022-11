As inscrições no curso de formação de mão de obra para trabalhar com fibra óptica vão até o dia 30 - Internet/Reprodução

Estão abertas as inscrições para a 2° edição do curso gratuito de Fibra Óptica desenvolvido pela Huawei, realizado pelo Pólen - Polo de Inovação da Unisuam e o Instituto Genera, em parceria com a Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj), a Prefeitura de Niterói e a WleNet Telecom.



O curso tem o objetivo de capacitar jovens de Niterói entre 18 e 29 anos para que aumentem as chances de permanência no mercado. Os selecionados irão receber uma bolsa de R$ 500. O curso será realizado na unidade do Pólen de Niterói, e as aulas ocorrem no período de 5 a 16 de dezembro.