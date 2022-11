Evento on-line busca contribuir para a formação de estudantes e pessoas em vulnerabilidade social - Internet/Reprodução

Evento on-line busca contribuir para a formação de estudantes e pessoas em vulnerabilidade socialInternet/Reprodução

Publicado 24/11/2022 11:43





O evento, intitulado de “Bombando no Currículo e na Entrevista”, contará com a participação da especialista Mariana Rios, graduada em Administração de Empresas pela Ibmec-RJ, com mestrado internacional em Gestão de Projetos pela EAE Business School – Barcelona.



Com experiência nas áreas de Treinamento e Desenvolvimento, Recrutamento e Seleção, Gestão de Projetos, Gestão de Talentos e Gestão de Carreira, atuando por anos em empresas multinacionais e startup, a profissional mostrará ao público, de maneira prática, como montar o currículo perfeito e ter sucesso em entrevistas de emprego. Os participantes também vão aprender a estruturar um perfil no LinkedIn, rede social voltada exclusivamente para a vida profissional e carreira.



Ao final do evento, serão sorteados dois cupons para o aplicativo iFood, cada um no valor de R$ 40. As inscrições podem ser feitas por meio do



Sobre a Junior Achievement



A Junior Achievement (JA) é uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo. Desde 1919, a organização dissemina educação empreendedora por meio do método “aprender-fazendo”, tendo sido uma das primeiras a levar conhecimento sobre empreendedorismo, educação financeira e o mercado de trabalho para crianças e jovens da América Latina. Doar muda mundos. Este tem sido o lema da campanha realizada pela Associação Junior Achievement Rio de Janeiro referente ao Dia de Doar, iniciativa global que promove a generosidade e que, este ano, acontece na próxima quarta-feira, 29. Para mostrar na prática que fazer o bem transforma vidas, a organização realizará, nesse dia, às 19h, um evento on-line e gratuito voltado para jovens em busca do primeiro emprego ou interessados em recolocação no mercado de trabalho. O objetivo da iniciativa é contribuir para a formação de estudantes e pessoas em vulnerabilidade social, aumentando suas chances de empregabilidade.O evento, intitulado de “Bombando no Currículo e na Entrevista”, contará com a participação da especialista Mariana Rios, graduada em Administração de Empresas pela Ibmec-RJ, com mestrado internacional em Gestão de Projetos pela EAE Business School – Barcelona.Com experiência nas áreas de Treinamento e Desenvolvimento, Recrutamento e Seleção, Gestão de Projetos, Gestão de Talentos e Gestão de Carreira, atuando por anos em empresas multinacionais e startup, a profissional mostrará ao público, de maneira prática, como montar o currículo perfeito e ter sucesso em entrevistas de emprego. Os participantes também vão aprender a estruturar um perfil no LinkedIn, rede social voltada exclusivamente para a vida profissional e carreira.Ao final do evento, serão sorteados dois cupons para o aplicativo iFood, cada um no valor de R$ 40. As inscrições podem ser feitas por meio do https://bit.ly/3sLcTlm A Junior Achievement (JA) é uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo. Desde 1919, a organização dissemina educação empreendedora por meio do método “aprender-fazendo”, tendo sido uma das primeiras a levar conhecimento sobre empreendedorismo, educação financeira e o mercado de trabalho para crianças e jovens da América Latina.

A cada ano, a rede JA Worldwide mobiliza cerca de 470.000 voluntários que capacitam mais de 10 milhões de jovens no mundo com o propósito de estimular o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais no público de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social e, principalmente, estudantes de escolas públicas, a fim de criarem e potencializarem comunidades mais prósperas.



Presente em mais de 100 países, a JA está há quase quatro décadas no Brasil impactando mais de 5,7 milhões de jovens com o apoio de mais de 200 mil voluntários e pelo trabalho que desempenha, a Junior Achievement Worldwide é reconhecida pelo quarto ano consecutivo como a 6ª ONG mais influente do mundo pela thedotgood. Em 2022, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz e está listada entre os 100 melhores locais de trabalho para inovadores através da Fast Company. No Rio de Janeiro desde 1999, a JA atua com a missão de despertar o espírito empreendedor dos jovens por meio de programas educacionais que difundem a prática da livre iniciativa, com ética e responsabilidade social.



Serviço



Bombando no Currículo e na Entrevista (gratuito, on-line e ao vivo)



Dia 29 (quarta-feira), das 19h às 20h (disponível on-line posteriormente para inscritos)