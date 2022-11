Os cursos e oficinas oferecidos pelas Naves do Conhecimento são gratuitos - SMTC/Divulgação

Publicado 29/11/2022 11:56

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para 4 mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas nas áreas de tecnologia e empreendedorismo para o mês de dezembro. As atividades serão realizadas no formato presencial e visam a preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho. As Naves atuam como núcleos de capacitação e inclusão para a população proporcionando conhecimento prático para quem deseja crescer profissionalmente. De janeiro até novembro deste ano, já foram oferecidos 1.272 cursos/oficinas e emitidos 15.228 certificados para os alunos aprovados.

Entre os temas disponibilizados pelas Naves estão: Canva: O Design para seu Empreendimento; Empreenda com Canva; Trabalhando as Principais Funções do Excel, Word do Básico ao Avançado/Senior; Criando Jogo de Natal com Scratch; Lógica de Programação; Introdução a Robótica com Arduíno; Controle Financeiro Pessoal; Introdução à Montagem, Manutenção e Suporte de Computadores; Excel para Processos Seletivos; Produção de Videoclipe; Impressão 3D; Gerenciamento de Vendas e Ambientes; dentre outros.