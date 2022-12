Pesquisa foi feita pelo IBGE - Divulgação

Publicado 03/12/2022 08:15

O número de pessoas abaixo da linha de pobreza no estado do Rio de Janeiro teve um aumento de 36% em 2021 no comparativo com 2020. O dado é apontado na pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira, 2.

De acordo com o IBGE, mais de 4 milhões de pessoas viviam abaixo da linha da pobreza em 2021 no Rio. Destas, 1,2 milhão estavam em situação de extrema pobreza. O estado do Rio é o que acumula o maior número de pessoas nestas condições, chegando a 7,3% da população local. Em seguida vem o Espírito Santo, com 6,7%; Minas Gerais, com 4,9%; e São Paulo, que tem 4,2%.