Trabalhadores pretendem usar o 13º em compras ou quitação de dívidasInternet/Reprodução

Publicado 07/12/2022 11:05

Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), feita nos dias 01 e 02 de dezembro, com 629 trabalhadores da capital fluminense, mostra que 68,8% dos entrevistados recebem 13º salário, e que 51,5% deles pretendem gastá-lo, enquanto 47,3% vão quitar dívidas contraídas durante o ano e 24,7% afirmaram que vão poupar. 19,9% disseram que irão dar mais de um destino para o 13º.

De acordo com a pesquisa, entre os trabalhadores que pretendem quitar ou abater as dívidas (47,3%), 71,7% pretendem liquidar suas dívidas com o cartão de crédito, enquanto 9,3% usarão os recursos no abatimento ou quitação de financiamentos. Já 3,4% informaram que vão usar o benefício para pagar o cheque especial. 2,9% dos consumidores vão utilizar o 13º salário para quitar empréstimos pessoais, com exceção do cheque especial, e 2,0%, os carnês. 10,7% citaram outras dívidas a serem quitadas.