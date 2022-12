SME lança edital para contratação temporária de 700 Agentes de Apoio à Educação Especial - Divulgação PMN

SME lança edital para contratação temporária de 700 Agentes de Apoio à Educação EspecialDivulgação PMN

Publicado 06/12/2022 20:56

O edital de seleção em etapa única, com base na avaliação de títulos e experiencia profissional, para contratação temporária de 700 Agentes de Apoio a Educação Especial, será publicado nesta quarta-feira (7).

Podem participar candidatos com nível médio completo e que não possuam vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de Educação.

As inscrições ocorrerão de 8/12 a 22/12, por meio eletrônico, através do link indicado no edital. O pedido para concurso feito pela SME, que necessita de um processo mais complexo e demorado, tramita paralelamente.



“Estamos trabalhando muito para suprir uma demanda crescente e justa para Educação Especial. Nosso objetivo é garantir que nossos alunos possam ter a assistência devida e nossos educadores o apoio necessário”, afirma o secretário Renan Ferreirinha.



Cabe ao Associação de Atendimento Educacional Especializado dar apoio às atividades executadas pelos professores regentes e equipe gestora de forma a garantir um ambiente e condições adequadas para o desenvolvimento dos alunos com deficiência incluídos em turmas regulares ou inscritos em classes ou escolas especiais.