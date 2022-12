Iniciativa orienta o consumidor sobre como evitar os golpes virtuais - Divulgação

Iniciativa orienta o consumidor sobre como evitar os golpes virtuaisDivulgação

Publicado 06/12/2022 18:58 | Atualizado 06/12/2022 19:00

Já nos primeiros dias do mês de dezembro, muitos consumidores se antecipam para as compras de Natal. Diante deste cenário, a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor (Sedcon) estendeu a operação de prevenção e combate à crimes virtuais até o próximo dia 15. Assim como ocorreu no período da Black Friday, a ação gratuita é realizada nas praças da Região Metropolitana do Rio, das 13h às 16h. Além de dar dicas para a população, principalmente o público idoso, a Sedcon vai recolher brinquedos novos em seus pontos de atendimento. Eles serão doados para a campanha de Natal “Doe alegria” do RioSolidario.



"Devido ao sucesso da campanha de prevenção e conscientização contra os crimes de internet e as fraudes, nós prorrogamos a nossa campanha. Foram mais de 350 atendimentos e esclarecimentos para população em todo estado. Agora, vamos continuar a nossa campanha e pedir a todos que sejam solidários. Nos pontos da ação da Sedcon, doem brinquedos novos para as nossas crianças e vamos fazer um Natal de alegria. Doe alegria e vamos manter essa corrente do bem, organizada pelo RioSolidario", disse o secretário, Rogério Amorim.



Nesta terça-feira, 6, a operação ocorreu na Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte carioca. Na quinta-feira, 8, os consumidores podem tirar suas dúvidas na Praça Cardeal Arcoverde, em Copacabana, na Zona Sul. Na próxima terça-feira, 13, a operação estará tirando as dúvidas da população na Praça Aquidauana, na Vila da Penha, e no dia 15, próximo à estação de trem do Méier.



Durante a ação da Sedcon, a população recebe um folheto educativo com orientações que podem ajudar o público a navegar na internet e fazer as suas compras com mais segurança. Entre as dicas estão: Desconfie de ofertas muito vantajosas; verifique a autenticidade das informações; desconfie das mensagens estranhas enviadas por WhatsApp; nenhum banco envia mensagens por WhatsApp; não comprometa mais de 30% da sua renda com empréstimos, entre outras.



De acordo com Amorim, a melhor maneira de combater as fraudes é por meio da orientação. Um levantamento do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ) apontou que, nos seis primeiros meses deste ano, houve 78% de aumento de casos de estelionato envolvendo idosos. De janeiro a junho de 2022, foram registrados 14.386 — contra 8.091 no mesmo período do ano passado.