Enel Rio se prepara para o verão investindo em tecnologias e manutenções preventivasDivulgação.

Publicado 06/12/2022 17:24

A Enel Distribuição Rio divulgou nesta terça-feira, 6, seu Plano Verão 2022/23. O esquema especial de atendimento tem por objetivo suprir o aumento de demanda causado pela época mais quente do ano e pelas tempestades sazonais da estação. A companhia reforçará a equipe de operação e manutenção da rede elétrica durante o período, assim como o número de atendentes da Central de Relacionamento.

No período de chuvas, a distribuidora pode ampliar o número de profissionais trabalhando e em sobreaviso, entre eletricistas, técnicos e operadores. Em dias com mais volume de ocorrências, a Enel Rio pode aumentar em até três vezes a mobilização das equipes em campo, remanejando recursos de outros processos da operação para atendimento emergencial.

“Em casos de contingência, acionamos mais turmas para atender às ocorrências emergenciais. Essa mobilização rápida é possível devido à implementação de um sistema que proporciona melhor gerenciamento da nossa força de trabalho e executa tarefas como recomposições automáticas de trechos da rede, despacho automático e outras tecnologias, responsáveis por direcionar as equipes de forma mais eficaz”, explica Thiago Morais, responsável por Operação e Manutenção da Enel Rio.

Nos primeiros nove meses de 2022, a Enel Rio investiu mais de R$ 1 bilhão em ações voltadas principalmente para a melhoria da qualidade do serviço prestado aos clientes. O valor contempla obras de ampliação e modernização de subestações, aumento da capacidade total da companhia em 275 MVA, e para este verão, o adicional de duas novas subestações: Casimiro de Abreu e Entroncamento Lagos.

A preparação para atendimento aos consumidores durante o verão também contempla uma série de ações de manutenção preventiva nos meses anteriores à época de chuvas. Apenas neste ano, até o mês de outubro, a companhia executou 500 mil podas emergenciais nos 66 municípios de sua área de concessão. Além disso, a empresa realizou ampla campanha de inspeção para avaliar as condições do seu sistema de distribuição. De janeiro a outubro desse ano, foram inspecionados 3.200 km de linhas de alta tensão e 13.500 km de redes de distribuição, o que possibilitou a realização mais de 50 mil manutenções preventivas reduzindo assim riscos de desligamentos do sistema elétrico.