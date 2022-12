Publicado 06/12/2022 17:07

Rio - A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) acaba de se tornar uma Autoridade de Registro (AR), ou seja, passará a emitir os certificados digitais E-CPF e E-CNPJ dos tipos A1 e A3. A autarquia, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (Sedeeri), assinou um acordo com o Serpro, que atuará como Autoridade Certificadora (AC). Com isso, tornou-se a primeira Junta Comercial do país a atuar como AR.

Usuários de qualquer parte do mundo poderão adquirir o seu certificado digital através do Portal da Jucerja, independentemente de utilizar os serviços da autarquia. O certificado digital é a identidade virtual de uma pessoa ou empresa, que garante autenticidade e segurança em qualquer transação online, e permite a assinatura de documentos eletrônicos com validade jurídica, acesso a portais do governo e envio de informações.

"Este é mais um importante passo para facilitar a vida do empresário fluminense, e faz parte da melhoria contínua que buscamos ao simplificar, desburocratizar e agilizar os processos, modernizando a máquina pública do estado", afirma o governador Cláudio Castro.

O Certificado A1 tem validade de um ano e pode ser armazenado em vários computadores. Já o Certificado A3 tem validade de um e/ou três anos, e precisa estar munido de um token do Serpro.

"A Jucerja é a porta de entrada do desenvolvimento econômico no Estado do Rio. Agora, o empresário fluminense não precisará mais recorrer a outras certificadoras, uma vez que a maior parte das suas informações e documentos já está no nosso banco de dados", explica o presidente da Junta Comercial, Sérgio Romay.