SMTE e Instituto PROA oferecem oportunidade de capacitação para jovens que buscam o primeiro empregoMarcelo Gigante/SMTE

Publicado 06/12/2022 17:01

A Prefeitura do Rio, através das secretarias de Trabalho e Renda (SMTE), Juventude Carioca (JUVRio), Ciência e Tecnologia (SMCT) e Políticas e Promoção da Mulher, está com mais de 13 mil vagas para cursos abertas neste mês. Algumas serão encerradas nesta semana. São cursos e oficinas de Autoconhecimento, Planejamento de Carreira, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico, Design de Sobrancelhas, Desenho e Pintura, Hip Hop, Grafite, Formalização de Negócios, Robótica, Arquivos Digitais, Comunicação, Fotografia, entre outros.

As Casas da Mulher Carioca estão com mais de 3.700 vagas em diferentes cursos de capacitação até o dia 11 de dezembro para mulheres a partir de 16 anos. Inscrições na internet por meio do site bit.ly/cursoscmc2023 ou ainda presenciais, das 10h às 14h, nas Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho (Rua Limites, 1349 – Realengo), Casa da Mulher Carioca Tia Doca (Rua Júlio Fragoso, 47 – Madureira), Casa da Mulher Carioca Elza Soares (Rua Marechal Falcão da Frota, n. 1782 , Padre Miguel). As aulas começam no dia 9 de janeiro.

Para jovens que buscam o primeiro emprego, a SMTE divulga 6 mil vagas para o Rio de Janeiro por meio de parceria com o Instituto PROA, que tem inscrições até o dia 12 de dezembro pelo site https://www.proa.org.br . Para participar é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no Estado do Rio de Janeiro. O Instituto PROA tem mudado a vida dos jovens do Rio de Janeiro. Centenas das melhores empresas do país buscam jovens capacitados pelo PROA para contratar. As aulas iniciam no dia 16 de janeiro.

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para 4 mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas nas áreas de tecnologia e empreendedorismo até o final do mês. As atividades serão realizadas no formato presencial e visam a preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho. As Naves atuam como núcleos de capacitação e inclusão para a população proporcionando conhecimento prático para quem deseja crescer profissionalmente. Para ter acesso ao cronograma completo das atividades e fazer a inscrição, basta acessar o site www.navedoconhecimento.rio

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está com inscrições abertas para 164 vagas em oficinas na Casa da Juventude da Providência, localizada na rua Santo Cristo, Centro do Rio. Com investimento de R$ 5 milhões, esse é o terceiro equipamento público voltado para a população de 15 a 29 anos inaugurado pela pasta da Prefeitura do Rio em menos de dois anos. Para se inscrever, basta acessar e preencher o formulário disponível na Casa da Juventude da Providência ou nas redes sociais da secretaria: www.instagram.com/juvrio

As oportunidades são para Autoconhecimento, Planejamento de Carreira, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico, Comunicação, Produção de Eventos, Design de Sobrancelhas, Pagode e Samba, Formalização de Negócios, Robótica, Arquivos Digitais, Fotografia, Teatro, Desenho e Pintura, Hip Hop, Escrita de Projetos, Podcast, Noções de Design, Oficina de Carreira, Cinema, Sustentabilidade, Drone, Comunicação Assertiva, Graffiti, Funk Carioca, Skate, Tik Tok, DJ, Canva: O Design para seu Empreendimento, Empreenda com Canva, Trabalhando as Principais Funções do Excel, Word do Básico ao Avançado/Senior, Criando Jogo de Natal com Scratch, Lógica de Programação, Introdução a Robótica com Arduíno, Controle Financeiro Pessoal, Introdução à Montagem, Manutenção e Suporte de Computadores, Excel para Processos Seletivos, Produção de Videoclipe, Impressão 3D, Gerenciamento de Vendas e Ambientes, Trancista, Cuidadora de Idosos, Inglês, Design de Sobrancelhas e outros.