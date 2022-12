Banco do Brasil fez mudanças em seu programa de relacionamento - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Banco do Brasil fez mudanças em seu programa de relacionamentoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 06/12/2022 18:05

São Paulo - O Banco do Brasil fez mudanças em seu programa de relacionamento com empresas, que tem mais de 580 mil participantes. A partir de agora, os clientes pessoa jurídica poderão resgatar benefícios digitais com a troca de apenas 500 pontos.

Serão três modalidades de vouchers, com 500, 1.000 e 2.000 pontos, para o resgate de benefícios que vão de serviços a soluções nas áreas de logística, mobilidade, suprimentos, recursos humanos, capacitação, comunicação, alimentação, entretenimento, saúde e bem-estar.

A troca dos pontos pode ser feita no site BB Digital PJ ou pelo aplicativo para smartphones. O banco oferecerá ainda cursos da plataforma Eduk e 60 dias de acesso grátis à plataforma Canva para empresas que aderirem ao BB Relaciona Empresas em dezembro

No programa do BB, são mais de 3 bilhões de saldo em pontos. A iniciativa foi criada em 2007 para ampliar o relacionamento das empresas com o banco. Os pontos são gerados a partir do uso do cartão de crédito, além do uso de produtos e serviços como linhas de crédito e recebimento de fluxo de caixa.

"Nosso Programa de Relacionamento para Empresas visa reconhecer e gerar valor no relacionamento, oferecendo formas de geração de pontos que vão além dos gastos no cartão de crédito", afirma Carlos Motta, vice presidente de Negócios de Varejo do BB. "Disponibilizamos várias formas de resgate, seja na utilização com produtos, serviços e também na oferta de benefícios relevantes e acessíveis para todos os segmentos de clientes PJ", completou.