A filial do Barreto da rede Supermarket aceitará a moeda social Arariboia - Divulgação

Publicado 08/12/2022 15:35

Niterói acaba de ganhar mais uma unidade da Rede Supermarket. Nesta quinta-feira, 8, foi inaugurada uma nova loja, na Rua Doutor March, 255, no Barreto. Ela oferece um mix completo de produtos em seções de cereais, açougue, mercearia, hortifrúti, padaria, higiene e limpeza e adega especial, com preços que cabem no bolso do consumidor, além de 11 checkouts.

Gerando mais de 100 empregos diretos e ocupando 800 m² de área, a loja conta com design clean, visando oferecer maior conforto e comodidade aos consumidores. A unidade aceita ainda a moeda social Arariboia, benefício para 30 mil famílias do Cadastro Único e do Bolsa Família.

A nova unidade vai funcionar de segunda a sábado, das 7h30 às 21h, e aos domingos e feriados, das 7h30h às 18h.