O convênio com as universidades aumenta foco itinerante e objetivo de estender o atendimento à toda cidade - Prefeitura do Rio / Divulgação

O convênio com as universidades aumenta foco itinerante e objetivo de estender o atendimento à toda cidadePrefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 10/12/2022 10:20 | Atualizado 10/12/2022 11:14

Rio – O Procon Carioca assinou, na última quinta-feira (1º), um convênio com a Universidade Cândido Mendes, em Ipanema, Zona Sul, e as Faculdades Integradas Simonsen, em Padre Miguel, na Zona Oeste, para a implantação de postos avançados do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor nestas unidades de ensino. O órgão é vinculado à Secretaria Especial de Cidadania, da Prefeitura do Rio.

A ideia é que os próprios alunos do curso de Direito das instituições atendam a população nos Núcleos de Práticas Jurídicas dos campi, a partir da capacitação pelos técnicos do Procon Carioca. O treinamento está previsto para acontecer logo após o período de férias, no início de 2023.

"É um convênio de grande importância para as Universidades a fim de adequar os procedimentos de atendimento e processamento das demandas dos consumidores para a linguagem e rotina das plataformas utilizadas pelo Procon Carioca. Para o Procon, é também uma grande oportunidade de divulgação de seu trabalho junto à Comunidade Acadêmica", afirmou o servidor do órgão, Luiz Minucci.

Além do estímulo aos graduandos, a proposta também quer beneficiar a população com a abertura de novos postos de atendimento, já que a demanda de questões de consumo aumenta a cada dia. "O Procon Carioca busca sempre ampliar o atendimento a todos os pontos da cidade e acelerar a resolução dos problemas regidos pelo Código de Defesa do Consumidor", explicou o diretor executivo do instituto, Igor Costa.

O convênio com as universidades aumenta o foco itinerante e o objetivo de estender o atendimento à toda cidade: através do Procon Nos Bairros, o órgão já realizou mais de dois mil atendimentos até outubro deste ano. Além disso, o Procon também inaugurou um ponto fixo para assistência em parceria com a Central 1746, na sede da Prefeitura, na Cidade Nova.