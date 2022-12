Depósito feito no Banco24Horas é creditado imediatamente na conta do cliente do Bradesco - Banco24Horas/Divulgação

Publicado 14/12/2022 13:04

São Paulo - O Bradesco vai creditar em tempo real na conta dos clientes depósitos em espécie, sem envelopes, feitos em caixas da rede Banco24Horas. De acordo com o banco, a funcionalidade será aberta a correntistas — pessoas físicas, jurídicas — e também para titulares de poupanças do banco.

As transações precisam ser feitas para beneficiários com contas ativos na instituição. As notas são verificadas de forma automática, contadas e o valor é creditado em tempo real em mais de 3,3 mil caixas eletrônicos da rede compartilhada. A função já está disponível nos caixas da rede própria do Bradesco.

"O depósito em dinheiro no Banco24Horas é mais um serviço que o Bradesco coloca à disposição de seus clientes com o objetivo de facilitar o seu dia a dia", diz Antonio Carlos Melhado, diretor de Atendimento e Operações Canais do banco.

O banco destaca que estes caixas tornam mais eficiente a rede, porque parte do abastecimento é feita pelos próprios clientes. São as máquinas recicladoras, que permitem que o dinheiro, depositado sem envelopes, seja sacado por outros clientes que utilizem o equipamento posteriormente.

"O incremento da tecnologia nos caixas eletrônicos aumenta a eficiência, conveniência e a segurança para todos. Recentemente anunciamos investimento na ordem de R$ 50 milhões para a aquisição de novos caixas eletrônicos que aceitam depósitos", afirma o diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relacionamento da TecBan, dona do Banco24Horas, Vitor Chiavelli.