Fachada da Prefeitura do Rio de Janeiro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/12/2022 12:26

A Prefeitura do Rio divulgou, no Diário Oficial desta quinta-feira, 15, o calendário de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do município e dispôs sobre o reajuste anual. O decreto estabelece os pagamentos no segundo dia útil do mês.

O reajuste ficou estabelecido em 5,35%. "O percentual de reajuste anual de que trata o caput incidirá sobre os vencimentos, incluídas as vantagens pessoais de qualquer natureza, tais como gratificações por pontos e jetons", afirma o texto.

Os ajustes na folha de 13º salário, referente ao exercício de 2022, serão realizados no dia 15 de março.

Confira o calendário do primeiro semestre de 2023

Janeiro: 02/02/2023

Fevereiro: 02/03/2023

Março: 04/04/2023

Abril: 03/05/2023

Maio: 02/06/2023

Junho: 04/07/2023

Julho: 02/08/2023

Julho - Adiantamento de 13º Salário/2023: 03/07/2023