O saque-aniversário permite a retirada de até 50% do saldo, dependendo do valor total acumulado no FGTSMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 17/12/2022 11:02

Rio - O calendário de 2023 do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já está disponível para a consulta de trabalhadores que realizam a operação anual. A modalidade permite a retirada de até 50% do saldo, dependendo do valor total acumulado no fundo. A transação pode ser feita por trabalhadores e aposentados com contas ativas ou inativas no FGTS.

De acordo com o cronograma Caixa Econômica Federal, os valores podem ser sacados a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do beneficiário. O limite para a retirada vai até o último dia útil do segundo mês seguinte. O saque-aniversário é opcional. Quem não 'contrata' a modalidade permanece no molde original da CLT, que prevê o saque-rescisão, ou seja no ato de demissão.

Lançado em 2020, o saque-aniversário oferece ao trabalhador a opção todo ano, no mês de nascimento. Caso ele seja demitido sem justa causa, porém, só poderá resgatar a multa rescisória de 40%, e não todo o valor do FGTS. Como é opcional, é necessário comunicar a Caixa da intenção de aderir à opção. Isso só pode ser feito no mês do aniversário, e é possível aderir pelo aplicativo do FGTS ou pelo internet banking, sem necessidade de ir à agência.

No aplicativo, o beneficiário precisa indicar uma conta de sua titularidade em qualquer banco. O dinheiro fica disponível após 5 dias úteis. Pelo aplicativo também é possível acompanhar as etapas entre o pedido e a liberação dos valores.





Confira abaixo o calendário de saque para 2023:



- Aniversariantes de janeiro: de 02/01/2023 a 31/03/2023



- Aniversariantes de fevereiro: de 1º/02/2023 a 28/04/2023



- Aniversariantes de março: de 1º/03/2023 a 31/05/2023



- Aniversariantes de abril: de 03/04/2023 a 30/06/2023



- Aniversariantes de maio: 02/05/2023 a 31/07/2023



- Aniversariantes de junho: de 1º/06/2023 a 31/08/2023



- Aniversariantes de julho: de 03/07/2023 a 29/09/2023



- Aniversariantes de agosto: de 1º/08/2023 a 31/10/2023



- Aniversariantes de setembro: de 1º/09/2023 a 30/11/2023



- Aniversariantes de outubro: de 02/10/2023 a 29/12/2023



- Aniversariantes de novembro: de 1º/11/2023 a 31/01/2024



- Aniversariantes de dezembro: de 1º/12/2023 a 29/02/2024