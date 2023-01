Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego - Reprodução: rede sociais

Publicado 03/01/2023 14:18

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai retomar a cobrança do imposto sindical, que era cobrado anualmente de todos os trabalhadores e que foi extinto pela reforma trabalhista de 2017. A ideia é fortalecer os sindicatos através de outros mecanismos, segundo o novo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

"Fortalecimento (dos sindicatos) passa pelo processo de privilegiar a negociação coletiva. O imposto sindical esquece, isso não existirá mais no Brasil", disse Marinho, ao deixar a cerimônia de transmissão de cargo no Ministério, em Brasília.



Ainda de acordo com ele, a nova política de valorização do salário mínimo será a mesma adotada nos governos anteriores do PT, em que, além da inflação, era considerado o índice de crescimento da economia do país. Segundo ele, a intenção é enviar a nova política ao Congresso até maio.



"Salário mínimo até maio, mesmo formato da política anterior. Se tivesse sido mantida, o salário mínimo estaria superior ao anunciado pelo presidente", comentou Marinho. "Vamos retomar construindo no diálogo."