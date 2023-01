Primeiro mutirão para renegociação de dívidas de 2023 promovido pelo Procon-RJ é voltado para consumidores pessoas jurídicas - Divulgação/Procon-RJ

Publicado 09/01/2023 12:31 | Atualizado 09/01/2023 12:47

Rio - Para começar o ano no 'azul', o Procon-RJ realiza o primeiro e inédito mutirão voltado para consumidores pessoas jurídicas entre os dias 23 a 27 de janeiro. Em 2022, os eventos voltados a negociações de dívidas realizados pela autarquia atenderam quase cinco mil pessoas, com percentuais de acordo acima de 75%. Os descontos que chegaram a mais de 90%.

Os bancos que estão confirmados até o momento são o Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Caixa e Itaú. Também confirmaram a participação as seguintes concessionárias de serviço público: Águas do Rio, Iguá, Zona Oeste Mais, Cedae, Águas de Niterói, Águas do Imperador, Águas de Nova Friburgo, Águas de Juturnaíba, Águas do Paraíba, Enel, Light e Naturgy, e as empresas de telecomunicações Claro, Oi, Tim e Vivo.

"O objetivo é facilitar a negociação de débitos de pessoas jurídicas, em especial Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempresas (ME), que tiveram problemas na pandemia e ainda não conseguiram pagar essas dívidas oriundos de relações de consumo com Instituições Financeiras, Concessionárias de serviços públicos e empresas de Telecomunicações", disse o presidente da autarquia, Cássio Coelho.