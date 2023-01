Guias físicas do IPTU 2023 são enviadas a contribuintes - Prefeitura do Rio/Divulgação

Publicado 16/01/2023 12:35

As guias físicas do IPTU 2023 começam a ser enviadas pelos Correios, a partir desta segunda-feira, 16. Cerca de 1,2 milhão de cariocas recebem o documento. Os contribuintes terão até o dia 7 de fevereiro para pagar a cota única ou a primeira parcela do imposto predial. Os que optarem pelo pagamento em cota única garantem o desconto de 7%, mesmo percentual dado em 2022.As guias chegam em formato de carta com uma única folha. O documento terá dois códigos de barras - um para pagamento da cota única, e outro para quitação da primeira parcela.As demais guias poderão ser emitidas de forma online, a partir de 23 de janeiro, tanto no site carioca.rio , quanto no aplicativo do Carioca Digital, disponível para iOS e Android. Também será possível baixar e imprimir de uma só vez todas as parcelas para serem pagas mensalmente, sem a necessidade de acessar o site todos os meses.Na mesma data, dia 23, os contribuintes também poderão solicitar a guia nos Postos de Atendimento do IPTU. Para realizar o procedimento, pela internet ou de forma presencial, é necessário informar o número da inscrição do imóvel, identificado no IPTU de anos anteriores.