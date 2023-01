Cláudio Castro participa da maior feira de varejo do mundo e inicia negociações para trazer o evento para o Rio - Divulgação/Rogerio Santana

Publicado 16/01/2023 22:02

Rio - O governador Cláudio Castro participou, nesta segunda-feira (16), da Retail’s Big Show, a maior feira de varejo do mundo. Castro trocou experiências com empresários e investidores dos mais diversos setores no evento, que acontece até amanhã, em Nova Iorque, e iniciou conversas para realizar uma edição especial da feira no Rio de Janeiro em 2024.

"Temos hoje um ambiente de negócios estável, juridicamente seguro e com processos simplificados, para investidores. Com isso, resgatamos a credibilidade internacional, possibilitando a chegada de novas empresas. Na feira, mostramos aos empresários os benefícios de abrir negócios no Rio e recebemos um retorno muito positivo. Vamos seguir negociando com os interessados para, em breve, anunciar empreendimentos no estado, gerando emprego e renda para a população e garantindo o crescimento econômico fluminense", explicou Castro, que estava acompanhado também do presidente da Fecomércio-RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

A feira é realizada pela National Retail Federation (NRF), maior associação de varejo do mundo, que inclui lojas de departamentos, varejistas independentes, cadeias de restaurantes, empresas de marketing e provedores de tecnologia. Além de despertar o interesse de empresários de mais de 90 países para investimentos no Rio de Janeiro, a participação do Estado ajuda na busca de soluções que podem ser aplicadas também na gestão pública.

"A feira é uma oportunidade de empresários, dos mais variados setores, conhecerem soluções tecnológicas para melhorar os negócios de varejo. É uma chance de transformar pequenos, médios e grandes negócios. Estamos participando do evento para buscar ideias para desenvolvermos projetos que beneficiem o Estado do Rio", disse o vice-governador e secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Vinicius Farah, o Rio de Janeiro mostrou seu protagonismo na economia brasileira para os mais de 350 palestrantes e 800 expositores da Retail’s Big Show, que este ano tem como foco a discussão sobre a retomada e o avanço do varejo.

"A National Retail Federation representa a maior indústria do setor privado nos Estados Unidos, com mais de 3,8 milhões de estabelecimentos de varejo. Por isso, ter a chance de conhecer as novidades no mercado e mostrar as oportunidades que o Rio oferece são oportunidades únicas", destacou Vinicius Farah.