Carnaval promete aumentar as vendas do comércio carioca, segundo a pesquisaReprodução

Publicado 19/01/2023 11:13

Animado com o aquecimento do movimento nas lojas especializadas em produtos para o Carnaval, principalmente pelo grande número de foliões que vão desfilar nos blocos, a expectativa do comércio carioca é de um incremento de 3,5% nas vendas. É o que mostra a pesquisa do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio (SindilojasRio), que ouviu 200 empresários da cidade durante entre os dias 13 de janeiro para conhecer a expectativa de venda de produtos para o Carnaval.

De acordo com Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio, e do sindicato, os produtos para o carnaval vão contribuir significativamente para o aumento das vendas no mês de janeiro e fevereiro. “O lojista está animado e a presença do grande número de turistas nacionais e estrangeiros na cidade estimula e movimenta o comércio. Mas o fenômeno que tem colaborado bastante para o aumento das vendas de produtos para o carnaval é o grande número de blocos carnavalescos, que, por não usarem fantasias padronizadas, contribuem bastante para as vendas de adereços, fantasias, chapéus, fitas, camisetas, bermudas, shorts e sandálias”, diz Aldo.

Segundo os lojistas, adereços e fantasias, tecidos, bermudas, shorts, camisetas, linha de praia e vestuário comum são os produtos que estão sendo mais vendidos. O valor médio das compras gira em torno de R$ 150. Os clientes utilizam o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento preferencial, seguido de dinheiro, pix e cartão de débito.

A pesquisa mostra também que as lojas do centro da cidade e da Zona Norte estão vendendo mais que as da Zona Sul e Oeste.