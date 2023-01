Márcio França busca alternativas para reduzir o valor das passagens aéreas - Internet/Reprodução

Publicado 20/01/2023 16:09

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, citou nesta sexta-feira, 20, o que enxerga como alternativas para que o Brasil possa sentir uma diminuição no preço das passagens aéreas, como a "esperada" queda no preço do dólar, a chegada de empresas low cost e uma mudança na precificação do combustível de aviação. "A passagem é mais cara porque temos o dólar. A gente espera que ele chegue abaixo de R$ 5 em pouco tempo, isso vai baratear", afirmou em entrevista à CNN Brasil.

Sobre o modelo Low Cost para baratear o valor do tíquete, mencionou a possibilidade de as três companhias que já atuam no Brasil operarem também com esse formato, além da atração de novas empresas.

O ministro afirmou ainda que o governo será parceiro nas "lutas" travadas pelas companhias aéreas, como em relação ao preço do combustível de aviação. Ele defendeu que a Petrobras encontre um mecanismo de "equalização" para que o QAV possa ser vendido em patamares menores.

"Para que a gente faça com que a Petrobras consiga encontrar mecanismo de equalização para que o combustível de avião possa ser vendido num preço internacional para baixo, não do preço internacional, mas do preço que é cobrado pela produção da Petrobras, e não pelo preço de mercado internacional simplesmente porque também somos produtores", disse França.