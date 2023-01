Economista Bernard Appy - Gabriela Biló / Estadão Conteúdo

Economista Bernard AppyGabriela Biló / Estadão Conteúdo

Publicado 24/01/2023 10:48 | Atualizado 24/01/2023 10:53

O economista Bernard Appy foi nomeado parar exercer o cargo de secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. O ato de nomeação está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 24. Appy já tinha sido anunciado para o cargo em meados de dezembro de 2022, ainda durante a transição do novo governo.

Appy é economista formado pela Universidade de São Paulo e tem no currículo experiências no setor público e privado. Considerado o "pai da reforma tributária", ele é diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), um think tank independente criado em 2015 para desenvolver estudos e propostas que ajudem a simplificar e aprimorar o sistema tributário brasileiro e o modelo de gestão fiscal do país. Entre os parceiros da iniciativa estão Vale, Braskem, Itaú, Raízen e Huawei.

A experiência em um governo petista não é nova para Appy. Ele já foi secretário-executivo e secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, de 2003 a 2009, ainda no governo Lula, tendo assumido o ministério interinamente por algumas ocasiões.



A edição desta terça do DOU traz ainda a nomeação de Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo e Miguel Ragone de Mattos para o cargo de diretores de Programa da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda; e Ana Maria Melo Netto Oliveira para o cargo de subsecretária de Reformas Estruturais e Análise Econômica do Direito da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.