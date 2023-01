Estoque da rede foi reforçado com 300 milhões de pacotes de fraldas descartáveis - Divulgação

Estoque da rede foi reforçado com 300 milhões de pacotes de fraldas descartáveisDivulgação

Publicado 25/01/2023 12:34 | Atualizado 25/01/2023 12:58

Rio - A rede de supermercados Guanabara inicia, nesta quarta-feira, 25, em todas as 26 lojas, a primeira edição deste ano da Semana Guanababy. De acordo com a empresa, no total, estarão em promoção cerca de 250 itens da linha infantil, de pelo menos 30 marcas diferentes.

O estoque da rede já foi reforçado com 300 milhões de pacotes de fraldas descartáveis, 50 milhões de unidades de lenços umedecidos, 12 milhões de unidades de sabonete líquido, 15 milhões de shampoos, 5 milhões de unidades de creme preventivo para assadura, 7 milhões de condicionadores, entre outros.



Para evitar que os itens mais visados acabem rapidamente, a empresa montou um esquema especial de reposição. Itens da linha infantil estarão distribuídos por todo o salão e não apenas concentrados na seção infantil. Além disso, paletes com os produtos da campanha também ficarão nos corredores.

Segundo o comprador da linha infantil Marcelo Ramos, a logística de distribuição dos produtos também foi intensificada. “A procura por produtos da linha infantil tem sido muito grande e, para atender à expectativa dos clientes, vamos começar novamente a campanha Guanababy em janeiro. Nesta edição, além de aumentarmos a nossa entrega diária nas lojas, já reforçamos o estoque central e também o esquema de reposição nas gôndolas”, ressaltou Marcelo.



Entre os destaques válidos para esta quarta-feira, estão os preços de fraldas, que variam entre R$ 9,75 a R$ 39,98. Já os lenços umedecidos de duas marcas estão custando R$ 7,99. A rede ressalta que as ofertas são por tempo limitado ou enquanto durar o estoque.