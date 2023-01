Americanas tem US$ 1 bilhão em títulos de dívida emitidos lá fora - AFP

Americanas tem US$ 1 bilhão em títulos de dívida emitidos lá foraAFP

Publicado 25/01/2023 19:32

A Americanas entrou com pedido de extensão da recuperação judicial na tarde desta quarta-feira, 25, nos Estados Unidos, utilizando o chamado "Chapter 15" - essa regra permite que companhias estrangeiras tenham seus processos de recuperação judicial reconhecidos nos EUA, protegendo seus ativos que estejam no país.

A Americanas tem US$ 1 bilhão em títulos de dívida emitidos lá fora, vindos de duas captações feitas no segundo semestre de 2020. Na semana passada, seus credores se reuniram para criar um grupo já prevendo a entrada da varejista na Justiça dos Estados Unidos.

O pedido foi feito na Corte de Falências do Distrito Sul de Nova York, em Manhattan, com o nome "Americanas S.A. and Americanas S A., 23-10092".