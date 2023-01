53% dos brasileiros pretendem viajar este ano e só 8% não querem - Reprodução/Instagram

53% dos brasileiros pretendem viajar este ano e só 8% não queremReprodução/Instagram

Publicado 27/01/2023 10:27

O setor de turismo, após sofrer duramente durante os anos de pandemia, parece estar se reerguendo para uma forte retomada em 2023. Segundo dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), o setor deve crescer acima dos 50% este ano, em comparação com 2022. Já para um estudo realizado pela FGV, em parceria com o Sebrae, sobre os efeitos do coronavírus no turismo, o setor deve atingir os mesmos patamares de faturamento de 2019 até o final de 2023

Tanto a projeção da Braztoa, feita com base nos bons resultados do terceiro trimestre de 2022, quanto o estudo da FGV, apontam para um cenário muito promissor para as empresas do setor. As expectativas são confirmadas pela vontade dos brasileiros. A Hibou, empresa de pesquisa e insights de mercado e consumo, em seu mais recente estudo sobre o setor, a Turismo - 2023, aponta que 53% dos brasileiros pretendem viajar este ano e só 8% não querem, nem pretendem sair de casa.

"Apostamos na retomada forte do turismo pós pandemia e a Flytour foi um investimento estratégico que fizemos no setor", afirma Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, que participou da reestruturação da empresa.

O ano é ainda mais promissor para o setor quando olhamos para o calendário. Serão nove feriados prolongados em 2023, com 11 datas comemorativas no total, incluindo os dias facultativos. Se as pesquisas e tendências estiverem corretas, não faltarão oportunidades para os brasileiros voltarem a desbravar os mais diversos destinos do país.