Atualização de dados pode ser feita em uma unidade do CRAS próximo da residência da família - Reprodução

Publicado 28/01/2023 16:43

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o adicional de R$ 150 por criança menor de seis anos para o Bolsa Família deve entrar em vigor em março. No entanto, é necessário uma revisão dos dados do CadÚnico para poder receber o valor.

É necessário a atualização de dados no Cadastro Único para Programas Sociais para as famílias que recebem o Bolsa Família. A atualização pode ser feita em uma unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) próximo da residência da família.

Segundo o edital do programa, embora seja acumulativo, a parcela extra máxima será de R$ 300, ou seja, o valor limite do benefício será de R$ 900 mensais. Para se enquadrar no valor, é necessário ter duas crianças ou mais de até seis anos na família. Com apenas uma criança menor que 6 anos, o valor do Bolsa Família deve ser de R$ 750. Alguns requisitos do programa, como matrícula em escolas e a frequência de até 75% nas aulas devem retomar.

É importante ressaltar que, até março, as parcelas continuam sendo de R$ 600. O período de 90 dias é utilizado pelo governo federal para uma análise geral, a fim de encontrar famílias que são elegíveis para o programa, mas que ainda não fazem parte da lista de beneficiários. O adicional de R$ 150 por criança menor de seis anos foi promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pagamentos do Bolsa Família

O próximo pagamento do Bolsa Família para o mês de janeiro será feito pela Caixa Econômica Federal nos dias 30 e 31 de janeiro, para os cartões de NIS final 9 e 0, respectivamente. A parcela de R$ 600 deve ficar disponível para saque por 120 dias após a data de liberação do valor em qualquer agência da Caixa ou casa lotérica pelo Brasil. Também é possível movimentar o dinheiro através do aplicativo da Caixa Tem.

Para consultar informações sobre o benefício ou para denúncias sobre o Bolsa Família, o cidadão pode telefonar para o canal do Ministério da Cidadania pelo número 121.

Para o canal de atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, basta ligar para o número 111 para consultar informações sobre o saque e sobre o cartão.