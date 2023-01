Superintendência da Receita Federal - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Superintendência da Receita FederalMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 30/01/2023 17:38

Brasília - Termina nesta terça-feira (31) o prazo para micro e pequenas empresas aderirem ao regime tributário do Simples Nacional. Quem perder o prazo só poderá fazer a adesão em janeiro do ano que vem.

O Simples Nacional unifica diversos impostos em uma única guia de arrecadação, e está disponível para empresas que faturam até R$ 4,8 milhões por ano.

No caso de aprovação do pedido de adesão, para empresas que já estão em atividade, o Simples Nacional passa a valer de maneira retroativa a partir de 1º de janeiro deste ano; para empresas em início de atividade, a partir da data de abertura do CNPJ.

Também podem pedir para aderir ao Simples Nacional micro e pequenas empresas que tiveram orçamento inferior a R$ 81 mil em 2022 e que tenham até um emprego, sem sócios ou filial, e microempreendedores individuais (MEI) que foram excluídos da categoria em 2022 por irregularidade fiscal ao cadastral.

Os empresários interessados em aderirem ao Simples Nacional precisam acessar o site da modalidade e seguir os seguintes passos: