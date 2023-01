Minstro da Fazenda, Fernanda Haddad - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 30/01/2023 15:10

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 30, que a transição energética do Brasil pode ser uma das mais rápidas do mundo. Ele participou de reunião da diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) nesta segunda.

"A matriz que está se desenhando no Brasil é uma matriz complexa, que envolve uma transição que talvez seja a mais rápida que pode ser feita, uma das mais rápidas que pode ser feita no mundo", disse Haddad.



Segundo o ministro, é necessário pensar na matriz por inteiro para promover a transição energética, sem substituir uma matriz por outra. Ele acrescentou que a América do Sul parece bem posicionada para aproveitar o momento.

O ministro da Fazenda disse ainda aos empresários da indústria paulista que o governo montou uma equipe para executar um plano de transição energética com foco na reindustrialização. Ele citou o alto interesse do mundo no gás produzido no Brasil, em meio ao desinvestimento, mundo afora, em refinarias que afetaram as cadeias de produção.



Avaliou que o país está bem posicionado seja na velha matriz energética, seja na nova matriz ou na transição energética. "O Brasil é o país mais bem posicionado para produzir hidrogênio verde, energia eólica e solar."



Haddad afirmou também ser um "entusiasta" da agenda de reindustrialização, que pode acontecer sob bases sustentáveis, já que o Brasil é produtor de energia limpa.