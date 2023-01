O governo do Rio aprovou o novo calendário de pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas, com a 1ª parcela do 13º em junho - Eliane Carvalho / Divulgação

O governo do Rio aprovou o novo calendário de pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas, com a 1ª parcela do 13º em junhoEliane Carvalho / Divulgação

Publicado 31/01/2023 12:31 | Atualizado 31/01/2023 14:09

Rio - O novo calendário de pagamentos dos salários dos 429.784 servidores ativos, inativos e pensionistas para 2023, publicado na segunda-feira, 30, no Diário Oficial do Estado, confirmou uma boa notícia: a 1ª parcela (50%) do 13° salário será paga em 30 de junho.

A exemplo do ano passado, os vencimentos passarão a ser quitados até o terceiro dia útil de cada mês. Pelo segundo ano seguido, o governo repõe as perdas inflacionárias nos salários do funcionalismo. A recomposição salarial de 5,9%, correspondente ao IPCA acumulado de dezembro de 2021 a novembro de 2022, a ser pago já no salário de janeiro, que será depositado em fevereiro. O valor líquido mensal da folha de pagamento do Governo do Estado do Rio é de cerca de R$ 2 bilhões.



Calendário de Pagamento 2023



Excepcionalmente, os pagamentos de janeiro serão depositados ao longo da sexta-feira (03/02), mesmo após o término do expediente bancário. O novo calendário contribuirá, também, para movimentar a economia do estado. O valor líquido da folha de janeiro é de R$ 2,097 bilhões, devido à recomposição dos salários.



Confira o cronograma de pagamento dos servidores estaduais em 2023



- Dezembro 2022: 4 de janeiro

- Janeiro: 3 de fevereiro

- Fevereiro: 3 de março

- Março: 5 de abril

- Abril: 4 de maio

- Maio: 5 de junho - 13° (50%) 30 de junho

- Junho: 5 de julho

- Julho: 3 de agosto

- Agosto: 5 de setembro

- Setembro: 4 de outubro

- Outubro: 6 de novembro

- Novembro: 5 de dezembro - 13° (50%) 20 de dezembro

- Dezembro: 4 de janeiro de 2024