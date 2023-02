Americanas iniciou o processo de enxugamento de sua folha de pagamento - Divulgação

Publicado 31/01/2023 18:34

Segundo informações apuradas pelo jornal Folha de São Paulo, a Americanas iniciou nesta terça-feira, 31, a demissão de empregados no Rio de Janeiro, cidade sede da varejista. De acordo com a reportagem, o processo começou com funcionários indiretos da companhia, porém deve atingir trabalhadores contratados por CLT.

Com a rapidez do processo de recuperação judicial, os funcionários não foram incluídos na lista de credores durante o processo de recuperação judicial. A companhia acumula uma dívida de R$ 42 bilhões e acionou a ferramenta no início de janeiro.



Hoje, a Americanas conta com aproximadamente 44 mil funcionários diretos, e 60 mil indiretos.