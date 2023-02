O IPP mede a evolução dos preços de produtos na 'porta da fábrica', sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores de transformação - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 01/02/2023 10:43

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou queda de 1,29% em dezembro, informou nesta quarta-feira, 1º, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de novembro foi revista de uma queda de 0,54% para um recuo de 0,52%. Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou aumento de 3,13% em 2022.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve queda de 7,21% em dezembro, após a queda de 1,65% registrada em novembro. Com isso, o IPP da indústria extrativa fechou com queda de 7,92% em 2022. Já a indústria de transformação registrou queda de 1,0% em dezembro, ante um recuo de 0,47% no IPP de novembro. Com isso, o IPP das indústrias de transformação fechou o ano passado com alta de 3,70%.