Cláudio Castro apresentará a investidores o potencial econômico do EstadoDivulgação

Publicado 03/02/2023 11:04

O governador Cláudio Castro viaja para Lisboa, em Portugal, para apresentar o novo cenário econômico do Rio de Janeiro na Conferência do Lide – Grupo de Líderes Empresariais. O evento reúne mais de 250 empresários, investidores e autoridades para discutir o tema “As novas fronteiras do comércio bilateral”. O governador também participa do Encontro de Promoção do Turismo do Estado do Rio para fortalecer o setor.

"O Rio de Janeiro e seu potencial econômico e social estão ganhando o mundo, virando referências. Estar no Lide, com empresários brasileiros e europeus, mostrando o nosso trabalho, vai ajudar ainda mais no crescimento do estado. Também vamos aproveitar a missão governamental para impulsionar um dos setores mais importantes da nossa economia: o turismo", disse o governador.

No Encontro do Turismo, nesta sexta-feira, 3, serão apresentados os programas realizados pelo governo do Rio para promover os atrativos dos 92 municípios fluminenses a visitantes e interessados em investir no estado, que, após a crise provocada pela pandemia da Covid-19, voltou a receber grandes eventos, como a Stock Car, a Copa Davis, o Rio Open de tênis e o Rock in Rio.

No sábado, 4, na Conferência do Lide, Cláudio Castro participa do painel “Economia e Mercados: Comércio Bilateral, Turismo, Energia, Tecnologia e os Negócios entre Brasil e União Europeia”, mediado pelo jornalista Merval Pereira.

Durante a missão governamental, o vice-governador Thiago Pampolha assume como governador em exercício.