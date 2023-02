Itaú Unibanco registra lucro de R$ 7,7 bilhões no quarto trimestre - Divulgação

Publicado 08/02/2023 13:23 | Atualizado 08/02/2023 14:11

Rio - O Itaú Unibanco lucrou R$ 7,7 bilhões no quarto trimestre de 2022, uma alta de 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado. No ano, o lucro da companhia totalizou R$ 30,8 bilhões em 2022, com alta de 14,5% em relação a 2021. As informações foram divulgadas durante um evento do banco realizado nesta quarta-feira, 8, em São Paulo.

De acordo com o presidente do banco, Milton Maluhy, o foco nos clientes e na gestão de riscos foi um dos motivos que levaram ao crescimento no ano passado. "Antecipamos o atual ciclo de crédito, diversificamos nossos portfólios e calibramos nossa exposição. Ao mesmo tempo, continuamos a consolidar nossa transformação cultural e digital, o que tem sido fundamental para os resultados conquistados pelo Itaú Unibanco nos últimos trimestres", disse.

Outros fatores que contribuiram para os resultados foram o aumento das receitas de prestação de serviços e seguros em razão do maior faturamento na atividade de cartões, tanto em emissão quanto em adquirência e dos maiores ganhos com administração de recursos. Maluhy também afirmou que o banco manterá a capacidade de crescer de forma sustentável, e vai manter a satisfação dos clientes como ponto central de sua estratégia.

Durante o evento, também foi abordado a expectativa sobre o cenário macroeconômico para esse ano. Segundo as projeções, o Itaú espera um crescimento do Produto Interno Bruto de 0,9% e que a taxa Selic fique na faixa de 12,5%, com inflação de 5,8%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Fraude nas Americanas

Sem citar nominalmente a Americanas, Maluhy também comentou o rombo bilionário na empresa. Segundo o executivo, houve fraude, o que gerou espanto no mercado já que não era o perfil da xompanhia. "Estamos falando de uma companhia aberta, com balanço auditado, controladores relevantes. Fraude não era algo esperado", destacou.

Além disso, ele afirmou que o caso é algo isolado e não um fenômeno comum no mercado. "A nossa visão é de que se trata de um caso isolado. Do que apuramos, não encontramos outro caso semelhante. É um caso isolado, uma fraude. Temos que acompanhar os desdobramentos", disse.

O CEO também informou que as Americanas teve a nota de crédito rebaixada para o nível "H", que indica perda total do crédito e que outras companhias não tiveram a concessão de crédito restringida em função desse evento. "Qualquer recuperação ao longo do tempo terá impacto positivo no balanço", finalizou".

*A repórter participou do evento a convite do banco