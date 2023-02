Serviços no IPCA aceleraram a alta a 0,60% em janeiro - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 09/02/2023 14:55

O índice de preços dos serviços no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acelerou a alta a 0,60% em janeiro, ante alta de 0,44% em dezembro de 2022, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a aceleração, a taxa acumulada em 12 meses até janeiro ficou em 7,80%, acima dos 7,58% verificados no fechamento de 2022.

Segundo Pedro Kislanov, gerente do IPCA do IBGE, seria preciso aguardar as próximas leituras do índice de serviços para avaliar melhor se há pressão de demanda nessa aceleração da inflação. O pesquisador lembrou que houve melhora no emprego e na renda na segunda metade do ano passado, inclusive com avanço do rendimento real, mas não está claro se esse aumento da renda será revertido em maior demanda por serviços.

Kislanov lembrou que a aceleração de janeiro no índice de serviços foi a primeira desde julho de 2022. Naquele mês, a inflação de serviços atingiu o pico do ano passado, com 8,87% no acumulado em 12 meses. De lá até dezembro, desacelerou mês a mês

Além disso, Kislanov destacou que a aceleração de janeiro foi marcada pelos preços da taxa de condomínio, dos gastos com empregadas domésticas e dos serviços de comunicação, especialmente os últimos.

Mais do que os preços de serviços, os reajustes de tarifas administradas pesaram mais sobre a inflação de janeiro. O índice de monitorados do IPCA de janeiro registrou alta de 0,72%, ante o 0,27% registrado em dezembro de 2022.

Por isso, um aumento na demanda por serviços, a ponto de pressionar a inflação, "vai depender do contexto econômico" dos próximos meses, disse o pesquisador.