Gilberto CarvalhoElza Fiuza/Agência Brasil/Arquivo

Publicado 10/02/2023 09:12

O ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por dois mandatos, Gilberto Carvalho, foi nomeado para assumir o cargo de secretário de Economia Popular e Solidária. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 10. A pasta integra o Ministério do Trabalho e Emprego, chefiado por Luiz Marinho.

O anúncio de que Carvalho iria para uma secretaria do governo já havia sido feito no início de janeiro, mas só agora a nomeação oficial foi feita. Gilberto foi ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Dilma Rousseff.

No dia 25 de janeiro, ele participou do Fórum Social Mundial (FSM), em Porto Alegre, na mesa “Economia Solidária, tecendo redes, transformando realidades, reconstruindo o Brasil”.

Na ocasião, ele afirmou que o país e o governo precisam entender melhor o que é a economia solidária, para fazer dessas redes um novo modo de produção e distribuição no país, de forma que ela seja incorporada nas políticas macroeconômicas do Ministério da Fazenda.