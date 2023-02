Reunião aconteceu em Brasília, nesta terça-feira, 14 - Reprodução/Twitter

Publicado 15/02/2023 12:29

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou, em reunião em Brasília, nesta terça-feira (14), que a estatal irá realizar ações para apoiar e fortalecer a economia no Rio de Janeiro. Ele prometeu que a empresa será parceira do governo e prefeitura na revitalização do Centro da cidade.

De acordo com Prates, a Bacia de Campos continuará a ser uma referência para a empresa e receberá investimentos de US$ 18 bilhões nos próximos cinco anos, para revitalização de diversos campos maduros, entre eles Marlim e Voador. "Das 18 plataformas previstas no Plano Estratégico 2023-2027, 15 serão instaladas no Estado do Rio", afirmou.



"O Rio de Janeiro já é a principal base de operação da empresa e vamos fortalecer ainda mais nossa relação com o estado por meio dos novos investimentos previstos para os próximos anos. Temos projetos para a Bacia de Campos, no norte fluminense; para o Gaslub, em Itaboraí; para a Reduc, em Duque de Caxias; além da nossa sede na capital e de atividades de logística no estado. Esses investimentos têm efeito multiplicador na economia fluminense ao promover o pagamento de tributos e a movimentação da cadeia produtiva na região, envolvendo milhares de pessoas e empresas", afirmou Prates aos políticos



Após o encontro, o deputado federal Washington Quaquá (PT), publicou um vídeo, ao lado de Dimas Gadelha e Lindbergh Farias, comemorando os futuros investimentos da Petrobras no Rio.

No vídeo, Quaquá afirma: "Estamos olhando aqui os investimentos da Petrobras no Rio de Janeiro, sobretudo em Itaboraí, com a volta do GasLub, da geração de milhares e milhares de empregos, e lá em São Gonçalo para a indústria naval". Lindbergh completa: "É o governo Lula. Novamente, a gente quer os empregos da indústria naval. Isso é tão importante para você, Dimas, que foi candidato a prefeito de São Gonçalo, para o Quaquá, a recuperação de Itaboraí. É o Rio de Janeiro crescendo novamente com a Petrobras".





Com os investimentos, cerca de 150 novos poços serão perfurados e vão garantir a marca de 900 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2027 na Bacia de Campos. Com campos em declínio e os desinvestimentos feitos nos últimos anos, a Bacia de Campos perdeu o protagonismo para a Bacia de Santos e atualmente produz cerca de 700 mil boed.

Os investimentos também contemplam melhorias na Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), a maior produtora de lubrificantes no Brasil, e iniciativas ligadas à transição energética e à produção de diesel S-10, de baixo teor de enxofre.



No Polo Gaslub, em Itaboraí, já estão em curso o Projeto Integrado Rota 3, em fase final de construção, que inclui a construção da Unidade de Processamento de Gás Natural de Itaboraí (UPGN Itaboraí) para o processamento de até 21 milhões de m3/dia de gás do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos; e o projeto de engenharia para implantação de unidades de produção de combustíveis e lubrificantes em sinergia com a Reduc. Há também estudos para a construção de uma Usina Termelétrica a gás no Polo.

O encontro ocorreu no edifício da Petrobras, em Brasília, e contou com a participação dos deputados Washington Quaquá, Dimas Gadelha, Reimont e Lindbergh Farias (PT); Glauber Braga (PSOL); Bandeira de Mello (PSB); General Pazuello, Roberto Monteiro e Luciano Vieira (PL); Juninho do Pneu e Murillo Gouveia (União Brasil).



*Com informações do Estadão Conteúdo