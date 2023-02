Museu Nacional de Belas Artes foi um dos equipamentos culturais beneficiados com patrocínio da Shell - Marcos Gusmão/Agência Brasil

Publicado 16/02/2023 14:57

Perto de completar 110 anos no Brasil, a Shell anuncia um investimento recorde em patrocínios por meio das Leis de Incentivo ao Esporte e à Cultura. A companhia está aportando cerca de R$ 70 milhões — cinco vezes mais do que em 2022 — em mais de 30 projetos distribuídos pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal e Pernambuco. São museus, orquestras sinfônicas, projetos de inclusão de pessoas com deficiência no esporte, feiras literárias, eventos da cultura negra, futebol feminino e muito mais. Atualmente, a empresa ocupa o segundo lugar no ranking das maiores patrocinadoras de cultura do país por meio de verba incentivada.

Entre os destaques na área de cultura, estão a revitalização do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, com um investimento de R$ 5,7 milhões, a reforma do Armazém da Utopia (R$ 10 milhões), também no Rio; e o patrocínio à Cinemateca (R$ 4 milhões) e à Pinacoteca (R$ 3,1 milhões), ambos em São Paulo, área estratégica para a companhia. Em Minas Gerais, onde a Shell vem desenvolvendo projetos de energia solar, a empresa é a mais nova patrocinadora do Instituto Inhotim, com aporte de R$ 3,5 milhões. No Distrito Federal, o Complexo Cultural do Choro ganha patrocínio exclusivo da Shell, de cerca de R$ 1 milhão. Já a CowParade, realizada em 33 países, chega ao Espírito Santo apresentada pela companhia, que está investindo R$ 2 milhões. Em Pernambuco, a Shell investe mais de R$ 2,5 milhões na reforma do Portomídia.

No âmbito do esporte, cerca de R$ 15 milhões serão investidos em iniciativas voltadas, prioritariamente, para a inclusão e diversidade. A Shell apresenta com exclusividade projetos como a Casa Rio Surf, Jogaremos Juntos e Urece Ippon nos Obstáculos, todos no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a companhia torna-se patrocinadora exclusiva da Escola de Tênis para Meninas e da iniciativa Elas no Futebol. No Espírito Santo, os projetos Atividades Físicas Adaptadas e Inclusão, ídolo Social e Esporte Paralímpico e Inclusão compõe a lista de investimentos esportivos. A companhia ainda aportará R$ 4,5 milhões no patrocínio ao circuito de surf Dream Tour, com etapas em diferentes regiões.

Grandes eventos também estão na lista da Shell, que anuncia, no Rio de Janeiro, a apresentação da Bienal Internacional do Livro (R$ 3 milhões), da Festa Literária das Periferias (R$ 2,5 milhões) e do Back 2 Black (mais de R$ 1 milhão), além do patrocínio ao Festival do Rio pelo segundo ano. A música clássica também recebe incentivo da companhia, com investimentos no Festival Sinfônico de Brasília, na temporada 2023 da Orquestra Parassinfônica de São Paulo e no 11° Festival de Música Erudita do ES.