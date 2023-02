Na comparação com janeiro de 2022, as exportações aumentaram, em valor, 16,4% - Freepik

Na comparação com janeiro de 2022, as exportações aumentaram, em valor, 16,4%Freepik

Publicado 17/02/2023 09:15

As exportações para a China serão cruciais para o desempenho da balança comercial brasileira em 2023, segundo o relatório do Indicador de Comércio Exterior (Icomex) divulgado nesta sexta-feira, 17, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

"O ano começou com perspectivas positivas para as exportações brasileiras, mas o cenário internacional está sujeito a choques, seja no campo geopolítico, com um possível acirramento das tensões entre Estados Unidos e China, seja de possíveis surpresas quanto ao desempenho da economia chinesa. Numa primeira leitura avaliamos que haverá crescimento das exportações brasileiras em 2023 em relação a 2022", avaliou a nota do Icomex.

A balança comercial registrou superávit de US$ 2,6 bilhões em janeiro. Na comparação com janeiro de 2022, as exportações aumentaram, em valor, 16,4%, e as importações cresceram 2,9%. O volume exportado subiu 9,7%, e o das importações recuou em 4,9%. Os preços exportados cresceram 5,8% e os importados aumentaram 8,3%.

O volume exportado do Brasil para a China cresceu 10,3% em janeiro de 2023 ante janeiro de 2022. A alta para os Estados Unidos foi de 20,3%, e para a União Europeia, 24,8%. O volume exportado para a Argentina recuou 2,3%.