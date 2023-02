Americanas - Reprodução: site das Americanas

Publicado 17/02/2023 22:23

São Paulo - A Americanas afirmou em comunicado ao mercado divulgado nesta sexta-feira, 17, ter registrado queda de tráfego de internet nos seus canais. A companhia confirmou que perdeu 33% de usuários mensais ativos em janeiro, mês em que anunciou um rombo bilionário em suas contas e entrou em recuperação judicial com dívidas que superam R$ 40 bilhões.

A queda no tráfego de seus sites no período foi de 51%, de acordo com sua fonte oficial, SimilarWeb. O número de downloads do aplicativa de compras online da empresa também caiu 63%.

No comunicado, a Americanas diz que está avaliando alternativas referentes à reestruturação de suas dívidas e que mantém conversas com o Citibank, mas ainda não houve contratação. A manifestação foi uma resposta a questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a respeito de notícias que apontavam a contratação do banco para ajudar a estruturar a possibilidade de monetização de seus ativos e apoiar a busca de outras soluções financeiras.

A companhia também afirmou não haver decisão sobre a venda de ativos como o hortifruti Natural da Terra, a fintech Ame, a Let's, a +Aqui e o grupo Único.

"Desde a divulgação do fato relevante de 11.01.2023, a companhia tem sido alvo de uma ofensiva de rumores e informações sem qualquer fundamento na realidade, que acabam por prejudicar o real entendimento da situação da companhia", diz a Americanas.