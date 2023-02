Pesquisa da Fecomércio mostra o bom desempenho da economia fluminense em 2022 - Divulgação

Publicado 19/02/2023 09:01 | Atualizado 19/02/2023 09:04

Análise feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com base no Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de dezembro de 2022, revela que a economia do Rio de Janeiro avançou 5% contra 2,9% do Brasil. Os números confirmam a trajetória de crescimento observada em 2021. O setor de Serviços foi o principal responsável para os resultados positivos nestes dois últimos anos.

De acordo com o IFec RJ, quando comparado com dezembro de 2021, o avanço foi de 5,16%. Ao contrário do que se registrou no país, o Rio concentrou o crescimento no segundo semestre do ano, com cinco meses consecutivos de alta, interrompida apenas no último mês de 2022.

“Com o resultado, o estado fechou o ano com crescimento acumulado de 5,04%, acima do total de 2021 (3,4%) e superior ao patamar atingido pelo país (2,9%)”, destaca o diretor executivo do IFec RJ, João Gomes.