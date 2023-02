Cláudio Castro destaca bons resultados do turismo no estado durante carnaval - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 09:00

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, destacou no quarto dia de desfiles no Sambódromo, os bons resultados dos investimentos do Governo do Estado que incrementaram o turismo na cidade, especialmente durante o Carnaval.

De acordo com a Associação de Hotéis (ABIH-RJ), o interior do Rio de Janeiro registrou média de 92,65% dos quartos reservados entre 18 e 22 de fevereiro. Na capital, segundo o HotéisRIO, a média foi de 91,52% hospedagens utilizadas.



"A capital aumentou muito a sua capacidade hoteleira e, ainda assim, está registrando uma ocupação histórica fantástica, o que mostra que o Rio recuperou a sua credibilidade e muita gente quer viajar para cá. Vamos incentivar cada vez mais o turismo. Isso é fundamental", disse o governador na Sapucaí.



Pelo Píer Mauá, na Zona Portuária carioca, estão passando mais de 27 mil turistas durante a folia. Somente este grupo deve injetar cerca de R$ 14 milhões na economia da cidade. A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia Brasil), destaca que essa deve ser a maior temporada em números dos últimos 10 anos.



Para Castro, esse panorama pós-pandemia reflete uma gestão responsável, eficiente e, especialmente, empenhada em garantir uma melhor qualidade de vida aos fluminenses.



"O turismo representa 5,49% do PIB do estado, e queremos atingir até 12% nos próximos 10 anos. Ele é fundamental para o desenvolvimento, pois movimenta a economia, gera emprego e renda e atrai novos investidores. Estamos muito satisfeitos pela festa linda que todo o Rio de Janeiro está oferecendo neste Carnaval para milhões de pessoas, sejam elas daqui ou de fora", afirmou Castro.



A aposentada Sueli Oliveira da Silva, de 80 anos, veio de Porto Alegre (RS) passar o Carnaval no Rio e ficou encantada. "Recomendo que as pessoas venham passar a folia no Rio. Está tudo muito lindo, vale a pena viajar para cá. É o melhor Carnaval que já vi e a cidade é mesmo muito maravilhosa."



O alemão Christian Diehl ressaltou os desfiles no Sambódromo ao contar como está satisfeito em sua primeira vez no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro.



"Moro no Sul da Alemanha. Passei por Manaus e estou há quatro semanas no Rio. Já tinha visto os desfiles cariocas pela televisão, mas estar aqui é diferente, com as pessoas, o cenário ao vivo e o calor local. É uma grande oportunidade. Gostei de tudo", enfatizou Christian.